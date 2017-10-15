Квартира, расположенная на первом этаже четырехэтажного жилого дома, загорелась в Центральном районе Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар произошел в воскресенье, 15 октября. В условиях задымления работало звено газодымозащитной службы. Из задымленного здания по лестничным маршам были эвакуированы шесть человек.

Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. В результате возгорания повреждены мебель и вещи. Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.