Злоумышленник угнал новый автомобиль BMW в Лондоне всего за несколько секунд. Момент угона зафиксировала камера видеонаблюдения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Daily Mail.

Угнать элитную машину удалось с помощью специального прибора, позволяющего отпирать двери автомобилей, которые заводятся без ключа. Устройство передает машине сигнал, который обманывает систему безопасности и открывает замки.

Хозяин машины рассказал, что приобрел авто всего месяц назад. Он пожаловался, что давно мечтал о такой машине и много работал, чтобы ее купить.

Между тем специалисты говорят, что устройства для угона заводящихся без ключа автомобилей может купить в интернете любой желающий, а значит, подобных преступлений в будущем может стать больше.