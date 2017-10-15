Дождливую, но вместе с тем теплую погоду прогнозируют синоптики на понедельник, 16 октября, в Алтайском крае. Согласно ЦГМС по региону, в этот день дожди пройдут и ночью, и днем.

Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов. Днем потеплеет до +10..+15 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15.

В Барнауле также будут идти дожди и ночью, и днем. Ночью температура воздуха составит +2...+4 градуса. Днем потеплеет до +10...+12 градусов.