Фото: gismeteo.ru

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с достаточно теплой, но местами дождливой погоды.

По данным регионального Гидрометцентра, осадки прогнозируются в отдельных районах края. Дневные температуры 16 октября составят +10…+15 градусов.

Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров.

В Барнауле в понедельник также временами дождь, днем +10…+12 градусов. Ветер в краевой столице будет юго-западный, 3-8 метров в секунду.