Фото: vk.com/barneos22

Внедорожник застрял на берегу Оби в районе Нового моста в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Подписчики паблика просят о помощи, чтобы вытащить автомобиль. Судя по фотографии, водитель вплотную подъехал к реке, где и застрял.

На призыв о помощи откликнулось несколько барнаульцев.