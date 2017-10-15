Фото: vk.com/barneos22
Внедорожник застрял на берегу Оби в районе Нового моста в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Подписчики паблика просят о помощи, чтобы вытащить автомобиль. Судя по фотографии, водитель вплотную подъехал к реке, где и застрял.
На призыв о помощи откликнулось несколько барнаульцев.
Комментарии
А может лучше у него ВУ забрать, чтоб не лазил, где не следует?
наказать человека за то, что он поступает так, как ему нравится, это совок
Некоторым нравится человечинка, недавно таких задержали. Не наказывать? А если он вас или ваших родственников захочет в баночки закатать?
Или авто хотел помыть на халяву,или порыбачить не выходя из салона
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором. (чукотская народная мудрость).
Ну если бы была блондинка, то понятно, но мужик то......????? как так
А по лестнице не он катался?