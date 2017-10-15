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Жители улицы Мамонтова в Барнауле борются с машинами с помощью гвоздей

, ИА "Амител"
В землю зарыты доски, из которых торчат гвозди 15-20 см в длину

Жители улицы Мамонтова по примеру деятелей с улицы Жасминной в Барнауле начали бороться с нежелательным потоком машин. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Вчера пробил колеса, сегодня решил сходить посмотреть из-за чего. Выкопал десяток досок с гвоздями от 15 до 20 см, врытых в землю. На улице Мамонтова с правого берега пруда",- сообщает местный житель.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , ранее возник конфликт в поселке Солнечная поляна из-за того, что здесь в последние месяцы в разы возрос автомобильный трафик. Местные жители этим крайне недовольны. Транзитники же законно возмущаются тем, почему не могут проехать по дорогам общего пользования.Дорогу там посыпали саморезами, устанавливали баррикады.

 

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Комментарии

15.10.2017 17:35
- гость -

Надо ночью окрестные дома подпалить, некому гадить будет. Только ночь надо поветренней выбрать.

4  5
15.10.2017 17:39
Kloun

Мир потихоньку сходит с ума ...

1  0
15.10.2017 17:54
гость

согласен с тобой. там дед живет сколько раз видал что кидает через забор всякую хрень

0  0
15.10.2017 18:00
Пионер

Барнаульцы борются против этих идиотов с помощью гвоздей..

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