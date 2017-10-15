Жители улицы Мамонтова по примеру деятелей с улицы Жасминной в Барнауле начали бороться с нежелательным потоком машин. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Вчера пробил колеса, сегодня решил сходить посмотреть из-за чего. Выкопал десяток досок с гвоздями от 15 до 20 см, врытых в землю. На улице Мамонтова с правого берега пруда",- сообщает местный житель.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , ранее возник конфликт в поселке Солнечная поляна из-за того, что здесь в последние месяцы в разы возрос автомобильный трафик. Местные жители этим крайне недовольны. Транзитники же законно возмущаются тем, почему не могут проехать по дорогам общего пользования.Дорогу там посыпали саморезами, устанавливали баррикады.
Комментарии
Надо ночью окрестные дома подпалить, некому гадить будет. Только ночь надо поветренней выбрать.
Мир потихоньку сходит с ума ...
согласен с тобой. там дед живет сколько раз видал что кидает через забор всякую хрень
Барнаульцы борются против этих идиотов с помощью гвоздей..