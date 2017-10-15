Жители улицы Мамонтова по примеру деятелей с улицы Жасминной в Барнауле начали бороться с нежелательным потоком машин. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Вчера пробил колеса, сегодня решил сходить посмотреть из-за чего. Выкопал десяток досок с гвоздями от 15 до 20 см, врытых в землю. На улице Мамонтова с правого берега пруда",- сообщает местный житель.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , ранее возник конфликт в поселке Солнечная поляна из-за того, что здесь в последние месяцы в разы возрос автомобильный трафик. Местные жители этим крайне недовольны. Транзитники же законно возмущаются тем, почему не могут проехать по дорогам общего пользования.Дорогу там посыпали саморезами, устанавливали баррикады.