Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 420 квадратных метров продают в Барнауле за 30 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru

Площадь участка составляет 30 соток, вокруг высажены сосны до семи метров, нет граничащих забором соседей.

Имеется гараж площадью 100 квадратных метров, рассчитанный на четыре автомобиля, а также баня.

"Выделено место под теннисный корт и под дальнейшие развлекательные объекты. Рядом с участком расположена детская площадка и хоккейная коробка", — отмечает автор объявления.