Пьяный житель Якутии сбил семерых детей в селе Огородтах, в результате аварии один подросток погиб. Об этом сообщает РБК.
Как уточняет издание, инцидент произошел накануне, 14 октября, в 22:00 по местному времени. Пешеходы шли вдоль дороги. Их сбил 43-летний мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Виновник рассказал, что не заметил пешеходов. Подростки были одеты в темную одежду. В результате происшествия погиб 15-летний подросток, еще трое детей были госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
"Пешеходы шли вдоль дороги" - это нужно проверить, так ли это, а то может быть пешеходы двигались ПО ДОРОГЕ.
Особенно, беря во внимание факт, сто пешеходы двигались в 22:00, то у них в первую очередь нужно взять анализы на содержание алкоголя/наркоты в крови.