Фото: tula.glavny.tv

Данные о средней зарплате в Алтайском крае за январь-август текущего года опубликовал Алтайкрайстат – к аналогичному периоду 2016-го данный показатель вырос на 6,7%.

При этом непосредственно в августе средняя зарплата в нашем регионе была равна 21 913 рублям. Это, к слову, на 2,1% меньше, чем в июле текущего года. Тогда, напомним, показатель составлял 22 389 рублей.

Если говорить о наиболее прибыльных сферах деятельности в крае, то ТОП-5 наиболее зарабатывающих отраслей в январе – августе 2017 года выглядит так: