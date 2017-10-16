Фото: tula.glavny.tv
Данные о средней зарплате в Алтайском крае за январь-август текущего года опубликовал Алтайкрайстат
– к аналогичному периоду 2016-го данный показатель вырос на 6,7%.
Так, по итогам первых восьми месяцев текущего года средняя заработная плата в регионе составила 21 846 рублей.
При этом непосредственно в августе средняя зарплата в нашем регионе была равна 21 913 рублям. Это, к слову, на 2,1% меньше, чем в июле текущего года. Тогда, напомним, показатель составлял 22 389 рублей.
Если говорить о наиболее прибыльных сферах деятельности в крае, то ТОП-5 наиболее зарабатывающих отраслей в январе – августе 2017 года выглядит так:
- деятельность финансовая и страховая – 43 142 рубля;
- деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 41 820 рублей;
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 35 460 рублей;
- добыча полезных ископаемых – 32 842 рубля;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 31 919 рублей.
Комментарии
Уважаемая редакция.
Утверждение "к аналогичному периоду 2016-го данный показатель вырос на 6,7%." надо бы подтвердить циферками от прошлого года. Чтоб читатель смог сам посчитать, увеличился показатель или нет.
Результаты Нашего успешного праймириса, и лигитимных выборов не заставили себя долго ждать!
Вечно недовольная пионерская парочка с утра уже повылазила.
08:08, а ты то, "довольный" зачем вылез?
Напишите уже конкретно!!!! У кого выросла???? у карлина? у министров наших? у кого???
16.10.2017 08:23
- гость -
У Дугина точно выросла.
Ну это же средняя з/п - богатые еще более разбогатели, только и всего.