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Карантин объявлен из-за вспышки бешенства на территории районного центра Баево в Алтайском крае.

Региональному управлению ветеринарии поручено обеспечить на указанной территории реализацию ограничений и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Отметим, что подобные меры в связи со вспышками бешенства периодически применяются в населенных пунктах Алтайского края. Так, например, в 2016 году карантин вводился даже на территории Бийска.