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Власти городов и районов Алтайского края, которые имеют долги по бюджетным кредитам, выданным из региональной казны, могут рассчитывать на возможность реструктуризации своих займов.

Так, на минувшей неделе губернатор Александр Карлин подписал постановление , утверждающее порядок реструктуризации задолженности муниципальных районов, городских округов и городских поселений по кредитам, взятым у края.

"Реструктуризация осуществляется путем предоставления должнику отсрочки погашения задолженности по основному долгу до 2018 года либо рассрочки погашения задолженности по основному долгу до 2020 года с возможностью ее досрочного погашения", — описывается в документе механизм решения проблемы.

Для того, чтобы рассчитывать на реструктуризацию, задолжавшей стороне необходимо подать заявление в Минфин и обосновать необходимость реструктуризации, а также указать сумму долга.

В случае принятия положительного решения между краевым Минфином и должником заключается дополнительное соглашение, предусматривающее изменение графика погашения задолженности.

"При проведении реструктуризации за пользование средствами краевого бюджета с должника взимается плата в размере, установленном законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период", — также уточняется в документе.

Последний пункт оговаривает, что в случае нарушения местными властями сроков погашения реструктуризированной задолженности и (или) уплаты процентов краевое Министерство финансов применяет предусмотренные федеральным законодательством меры взыскания.