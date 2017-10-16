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Власти городов и районов Алтайского края, которые имеют долги по бюджетным кредитам, выданным из региональной казны, могут рассчитывать на возможность реструктуризации своих займов.
Так, на минувшей неделе губернатор Александр Карлин
подписал постановление
, утверждающее порядок реструктуризации задолженности муниципальных районов, городских округов и городских поселений по кредитам, взятым у края.
Сама эта процедура вполне напоминает ситуацию, когда частное лицо пытается исправить ситуацию со своими долгами по банковским займам. Решением вопросов в данном случае занимается региональный Минфин.
"Реструктуризация осуществляется путем предоставления должнику отсрочки погашения задолженности по основному долгу до 2018 года либо рассрочки погашения задолженности по основному долгу до 2020 года с возможностью ее досрочного погашения", — описывается в документе механизм решения проблемы.
Для того, чтобы рассчитывать на реструктуризацию, задолжавшей стороне необходимо подать заявление в Минфин и обосновать необходимость реструктуризации, а также указать сумму долга.
В профильном министерстве заявление будет рассматриваться в срок до 45 дней.
В случае принятия положительного решения между краевым Минфином и должником заключается дополнительное соглашение, предусматривающее изменение графика погашения задолженности.
"При проведении реструктуризации за пользование средствами краевого бюджета с должника взимается плата в размере, установленном законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период", — также уточняется в документе.
Последний пункт оговаривает, что в случае нарушения местными властями сроков погашения реструктуризированной задолженности и (или) уплаты процентов краевое Министерство финансов применяет предусмотренные федеральным законодательством меры взыскания.
Комментарии
Это другим странам можно прощать, а городам и районам АК только реструктуризировать.
Краевая администрация - кредитная конторка,или я чёта пропустил в жизни? А на какие нужды,и под какой процент города и районы кредитнулись?