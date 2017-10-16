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Все как у людей: алтайским городам и районам реструктуризируют кредиты

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Краевые власти утвердили порядок погашения задолженности по бюджетным займам
Фото: lichnyjcredit.ru
 
Власти городов и районов Алтайского края, которые имеют долги по бюджетным кредитам, выданным из региональной казны, могут рассчитывать на возможность реструктуризации своих займов. 
 
Так, на минувшей неделе губернатор Александр Карлин подписал постановление, утверждающее порядок реструктуризации задолженности муниципальных районов, городских округов и городских поселений по кредитам, взятым у края. 
 
Сама эта процедура вполне напоминает ситуацию, когда частное лицо пытается исправить ситуацию со своими долгами по банковским займам. Решением вопросов в данном случае занимается региональный Минфин. 
 
"Реструктуризация осуществляется путем предоставления должнику отсрочки погашения задолженности по основному долгу до 2018 года либо рассрочки погашения задолженности по основному долгу до 2020 года с возможностью ее досрочного погашения", — описывается в документе механизм решения проблемы. 
 
Для того, чтобы рассчитывать на реструктуризацию, задолжавшей стороне необходимо подать заявление в Минфин и обосновать необходимость реструктуризации, а также указать сумму долга.
 
 
В случае принятия положительного решения между краевым Минфином и должником заключается дополнительное соглашение, предусматривающее изменение графика погашения задолженности. 
 
"При проведении реструктуризации за пользование средствами краевого бюджета с должника взимается плата в размере, установленном законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период", — также уточняется в документе. 
 
Последний пункт оговаривает, что в случае нарушения местными властями сроков погашения реструктуризированной задолженности и (или) уплаты процентов краевое Министерство финансов применяет предусмотренные федеральным законодательством меры взыскания.  
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.10.2017 08:16
- гость -

Это другим странам можно прощать, а городам и районам АК только реструктуризировать.

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16.10.2017 08:21
- гость -

Краевая администрация - кредитная конторка,или я чёта пропустил в жизни? А на какие нужды,и под какой процент города и районы кредитнулись?

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