Фото: proremontpk.ru

Эксперты назвали наиболее частые причины поломки смартфонов – как оказалось, внутренние неисправности сказываются на работе гаджетов не меньше, чем воздействие извне.

Как сообщает " МИР 24 " со ссылкой на портал Network World, первый и самый главный фактор выхода смартфона из строя связан с проблемами с так называемым северным мостом (northbridge). Это часть материнской платы гаджета.

Поломка северного моста чревата проблемами с оперативной памятью телефона.

Второе место в ТОП-5 занимает до боли знакомый почти каждому разбитый экран. Тут все понятно – за свой смартфон отвечает его владелец, и ронять его не нужно.

Третью строчку своеобразного хит-парада поломок занимает выход из строя из-за динамика в связи с его загрязнением.

На четвертом месте, по мнению экспертов, находятся поломки, вызванные проблемами с программным обеспечением и "поимкой" вирусов.

На пятом месте значится перегрев устройства из-за банального его засорения.