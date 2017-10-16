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Комментарии
Северный мост? Это который рядом с южным?
Нет, напротив.
аааааа..
16.10.2017 10:09
0меГ
>>Второе место в ТОП-5 занимает до боли знакомый почти каждому разбитый экран
Да если вообще не на первом месте.
Я так понимаю, что в основном экран разбивается, когда смарт роняют во время разговора? У меня предыдущий аппарат отходил 3 года. Я им только для Интернета пользовался, а для звонков - обычный кнопочный телефон. И сейчас, когда купил новый смартфон, а также телефон. Тут ежу понятно, что с обычной трубки ловчей звонить, а со смарта - сидеть в Интернете.