42-летний гражданин России Олег Паршуков утонул на отдыхе в Таиланде на острове Пхукет, сообщает РБК со ссылкой на местное издание Phuket News.

Известно, что турист утонул рядом с пляжем Карон. Россиянина достали из воды на берег без сознания сотрудники пляжа и туристы. Туристу оказали первую помощь, а затем россиянина отправили в госпиталь Патонг, где он и скончался.

Как сообщает издание, на пляже, где купался Паршуков, был установлен красный флаг. В больнице рассказали, что туриста накрыли большие волны.