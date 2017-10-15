Режиссер нашумевшего фильма "Матильда" Алексей Учитель заявил, что в скором времени планирует снять так называемое "роуд-муви", то есть дорожное кино, которое бы повествовало о Викторе Цое. Об этом пишет портал actualnews.org.

Картина будет рассказывать о том, как гроб с телом музыканта транспортировали в Санкт-Петербург. Учитель подчеркнул, что весь сюжет будет сконцентрирован именно вокруг этого, так как гроб из Юрмалы транспортировали около трех дней, при этом все это время в этом же автобусе ехали близкие люди звезды.

Режиссера заинтересовало то, что могло происходить в салоне, и снять об этом кино. Также Учитель рассказал, что раз был на месте аварии. И ему очень интересна эта история.

Цой погиб 15 августа 1990 года в 12.28 минут в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока — Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулём, после чего его "Москвич-2141" тёмно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".