Ученые из США вычислили условия, при которых вынашивание и роды в космосе уже не будут считаться научной фантастикой. Об этом пишет mir24.tv.

Астрономы выяснили, что одной из проблем рождения ребенка в условиях невесомости является короткое время пребывания на орбите. Оказывается, что пара должна провести в космических условиях, по крайней мере, лет пять.

Также проблемой является и то, как следить за правильным питанием ребенка и уходом за ним. В результате ученые признали, что правильно будет сначала колонизировать какую-либо планету, а уже потом обзаводиться детьми.

В итоге ученые выяснили, что для семейного счастья хорошо подходит Марс или его спутник Фобос.