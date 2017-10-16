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Всему голова: мифы о вреде и пользе хлеба

, ИА "Амител"
Белый или черный, корочка или мякиш, сухари или горячий свежий хлеб: что нужно знать об одном из главных продуктов
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
 
Всемирный день хлеба отмечается в понедельник, 16 октября. Не секрет, что именно этот продукт является одним из основных в рационе человека на протяжении всей истории нашей цивилизации. 
 
Хлеб – всему голова, гласит известная всем пословица. В то же время именно с хлебом связаны многочисленные мифы, суть которых сводится во многом к тому, что этот продукт вреден для здоровья. 
 
Миф №1. Хлеб относится к тяжелой пище, не позволяет сохранить фигуру и плохо влияет на пищеварение.
 
Это распространенное мнение. Однако в данном случае люди часто путают непосредственно хлеб с хлебобулочными и даже кондитерскими изделиями. Дело в том, что хлеб – это не сдоба, которая используется в так любимых нами булочках. Более того, например, в черном хлебе содержится большое количество витаминов, минералов, кислот, полезных для работы всех внутренних органов. 
 
Миф №2. Мягкий и свежий хлеб вреден, а черствый полезен.
 
Также очень известное суждение, которое, впрочем, не всегда совпадает с действительностью. Так, для людей, не страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и имеющих стабильно нормальный уровень кислотности, свежий хлеб не опасен. Тем же, у кого есть проблемы с желудком и кишечником, действительно, лучше лишний раз не употреблять только что изготовленный хлеб. Так что в данном случае, судя по всему, лучше держаться золотой середины и дождаться, когда свежий хлеб остынет, а уже затем его употреблять в пищу. 
 
Говоря же о черством хлебе, в данном случае полезен не черствый, а подсушенный хлеб. При этом подсушить посредством духовки или тостера можно как раз свежий хлеб.
 
Миф №3. Хлебная корка вкуснее и полезнее мякиша.
 
Этот миф тоже знаком нам из детства. Но на самом деле о предпочтениях в еде трудно спорить. Так что вкусовые качества той или иной части хлеба остаются субъективным делом. Если же говорить о полезности, то витамины распределены по всему тесту одинаково. Другой вопрос – не пригорела ли корка изделия. 
 
Миф №4. Хлеб является полноценным и самостоятельным блюдом.
 
Едва ли в современном мире с этим можно согласиться. Сегодня хлеб скорее является некой добавкой к столу и приложением к конкретным блюдам. Опять же другой вопрос – с чем-то хлеб сочетается хорошо, а с чем-то не очень.
 
Миф №5. Белый хлеб более калорийный, чем хлеб с отрубями.
 
Специалисты называют этот тезис неверным. Калорийность разного хлеба может быть схожей. Однако отмечается, что хлеб с  отрубями дает много клетчатки и магния, что выгодно его выделяет. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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