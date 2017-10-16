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Причиной смерти российского актера театра и кино Дмитрия Марьянова стал оторвавшийся тромб, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "360".

Напомним, что известный артист скончался 15 октября в возрасте 47 лет. Данные о смерти актера подтвердила его агент.

Также сообщалось, что Марьянов потерял сознание в автомобиле, когда его везли в больницу. Знакомые артиста остановили машину у поста ГИБДД и вызвали медиков.

Врачи скорой в сопровождении полиции доставили артиста в ближайшую больницу, но спасти жизнь Дмитрия Марьянова не удалось.