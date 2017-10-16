Фото: 24tv.ua
Причиной смерти российского актера театра и кино Дмитрия Марьянова стал оторвавшийся тромб, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "360".
Напомним, что известный артист скончался 15 октября в возрасте 47 лет. Данные о смерти актера подтвердила его агент.
Также сообщалось, что Марьянов потерял сознание в автомобиле, когда его везли в больницу. Знакомые артиста остановили машину у поста ГИБДД и вызвали медиков.
Врачи скорой в сопровождении полиции доставили артиста в ближайшую больницу, но спасти жизнь Дмитрия Марьянова не удалось.
Комментарии
но они утверждают, что средняя продолжительность жизни 72 года. СРЕДНЯЯ!
То есть другой человек должен дожить до 97 лет, чтоб их средний возраст был опять 72.
Соболезнования близким и почитателям
А Росздравнадзор разбирается - почему к нему домой скорая по вызову не поехала, оптимизация однако...
Очень жаль. Хороший актер и человек
Должен был в Барнаул приехать со спектаклем. Вот так живешь, строишь планы на будущее и бац - нет человека.
Один из немногих актеров, которых хотелось наблюдать в киноработах. Жалко. Сочувствую.
09:08, ну как бы сейчас пенсионеров то не мало. Но они жили на советской еде и медицине. Сейчас ситуация в корне иная.
9-08, вы правы, плюсую.
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16.10.2017 09:08
- гость -
Это популизм и троллинг, на самом деле возможна куча других вариантов, например, один человек 47 летний и тысяча от 60 и выше. И вообще здесь не нужна математика, Вы тролите не в том топике.
Прошлым летом был он тут на то ли на шукшинских дня или еще где то,жил в гостиннице Центральная , часто встречались, здоровались. Веселый ,открытый человек... Думается образ жизни,график не позволяли всерьез заняться здоровьем . Светлая память.
Когда молодые умирают, ещё страшнее.
Царствие Небесное.
очень жаль... хороший актер... красивый мужик...