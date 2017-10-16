Фото: dk.goal3.website

Автобусы маршрута №9 в Барнауле будут ходить по новому графику, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"С 23 октября изменяется график работы автобусного маршрута №9 "поселок Энергетик – площадь Победы" (с заездом в поселок Куета)", — отмечают в мэрии.

Новый график движения автобусов будет выглядеть так:

Кроме того, в 07:11 с остановочного пункта "ЗЯБ" предусмотрен короткий рейс (с заездом в поселок Куета) до поселка Энергетик.