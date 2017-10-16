Фото: Facebook, Елена Безрукова

Дни культуры Алтайского края в Москве пройдут с 16 по 19 октября. В течение нескольких дней жители и гости столицы смогут познакомиться с издательскими проектами региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первым мероприятием программы станет презентация краевых журналов "Культура Алтайского края" и "Алтай", а также специального выпуска журнала "Роман-газета", посвященного 80-летию Алтайского края.

17 октября состоится торжественное открытие именной аудитории Василия Шукшина на филологическом факультете Российского университета дружбы народов. Вечером пройдет презентация издательских проектов края в крупнейшем столичном книжном магазине "Москва" на Тверской.

18 октября состоится презентация выставки "Алтай. Судьба. Эпоха" в Московском музыкальном театре "Геликон-опера". Артисты Алтайского государственного театра музыкальной комедии представят московской публике мюзикл "Ползунов", а 19 октября – оперетту "Сильва". Как отметила Елена Безрукова, билеты на мероприятие еще есть в продаже.

Ранее власти региона заявляли, что задача работников алтайской культуры на мероприятии — шокировать и удивлять. Ожидается, что спектакли театра музыкальной комедии вызовут настоящий ажиотаж у московской публики, которая привыкла смотреть на лучшие театральные постановки. Всего в Москву отправилось почти две сотни человек. Известно, что в мероприятии примет участие губернатор Александр Карлин, известные писатели, критики.