Фото: vk.com/barneos22

Пешеход попал под автомобиль ВАЗ утром 16 октября недалеко от Барнаула.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что авария произошла в районе станции Присягино. В результате инцидента образовалась большая пробка.

В краевой ГИБДД порталу Amic.ru уточнили, что ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. "По предварительным данным, водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21093, допустил наезд на неустановленного пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу", — сказала представитель Госавтоинспекции.

Пострадавший был госпитализирован.