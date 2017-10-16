Фото: vk.com/barneos22

Противостояние жителей поселка Солнечная Поляна с водителями-транзитниками продолжается — горожане стали очевидцами появления на улице Жасминной новых сооружений, преграждающих проезд.

Фотографии эха "дорожной войны" опубликовал один из водителей в сообществе Barnaul 22. "Когда торопишься домой... Ул. Жасминная. Второе фото после 5-минутного поиска объезда", — уточнил автор заметки.

Напомним, конфликт в поселке Солнечная Поляна развивается уже достаточно долгое время. Дело в том, что за последний год здесь в разы вырос автомобильный трафик. Большое количество транзитного транспорта на узких улицах поселка вызвало недовольство у местных жителей.

Многие транзитники держат свой путь к не так давно открытому ледовому дворцу. Городские власти ранее заявляли, что ситуация с перекрытием дорог в поселке может быть решена после того, как в городе достроят улицу Солнечная Поляна, окончательно создав прямой выезд на Павловский тракт.

Однако пока эта транспортная магистраль не создана, и ситуация продолжает накаляться, вызывая раздражение как у местных жителей, так и у автомобилистов.