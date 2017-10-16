Фото: vk.com/barneos22
Противостояние жителей поселка Солнечная Поляна с водителями-транзитниками продолжается — горожане стали очевидцами появления на улице Жасминной новых сооружений, преграждающих проезд.
Фотографии эха "дорожной войны" опубликовал один из водителей в сообществе Barnaul 22. "Когда торопишься домой... Ул. Жасминная. Второе фото после 5-минутного поиска объезда", — уточнил автор заметки.
Напомним, конфликт в поселке Солнечная Поляна развивается уже достаточно долгое время. Дело в том, что за последний год здесь в разы вырос автомобильный трафик. Большое количество транзитного транспорта на узких улицах поселка вызвало недовольство у местных жителей.
Многие транзитники держат свой путь к не так давно открытому ледовому дворцу. Городские власти ранее заявляли, что ситуация с перекрытием дорог в поселке может быть решена после того, как в городе достроят улицу Солнечная Поляна, окончательно создав прямой выезд на Павловский тракт.
Однако пока эта транспортная магистраль не создана, и ситуация продолжает накаляться, вызывая раздражение как у местных жителей, так и у автомобилистов.
Комментарии
повесить "кирпич" на выезде, установить камеру видеофиксации и наслаждаться поступлением билетов банка россии в бюджет города....
Вчера утром блоков на Жасминной не было.Видимо появились под покровом ночной темноты.
закатать бетоном весь этот поселок городского типа
никакой войны не было бы, если бы солнечную поляну в этом году доделали
Идиот продолжает глумиться над администрацией))))
16.10.2017 10:14
гость
Была бы. У этого дауна, который дорогу поганит, уже условный рефлекс развился.
16.10.2017 10:03
- гость -
повесить "кирпич" на выезде, установить камеру видеофиксации и наслаждаться поступлением билетов банка россии в бюджет города....
Незаконно это дружище...и как бы не хотелось жителям ул Жасминной "уединится", ничего не выйдет...да.... новая дорога решит отчасти проблему и транзит сократится, но я как ездил, так и буду ездить по Жасминной, потому что мне так удобно и наплевать чего они там платили....Насчет того кто ставит блоки и наваливает кучи мусора...все просто, напротив чьего двора эти сооружения ..значит они и установили. Методов воздействия валом....Например сходить по малой нужде на калитку, лучше на ручку калитки...Но пока саморезов не ловил, на блоки не попадал....
господи, вот ненормальные -то!!!! хозяева дороги
Опасная ситуация для губернатора в свете недавних отставок. Похоже на неуправляемость в регионе.
Например сходить по малой нужде на калитку, лучше на ручку калитки...
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Ага человек который заморачивается с бетонными блоками, легко электричество к ручке калитки подведёт под корешок отгорит.
Берёшь первого попавшегося хозяина ближайших домов и начинаешь на него навешивать обвинение на полном серьёзе. На следующий день он выдаст виновного, всё равно местные знают.
16.10.2017 10:25
- гость -
Не путайте. Он же не покрышки кладет с ящиками кастрюль, а всего лишь бетонные блоки по 2 тонны весом.