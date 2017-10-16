Фото: "Супер-Омск"

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поставил перед подчиненными задачу догнать Алтайский край в производстве гречки.

Как пишет издание "Супер-Омск", после завершения официальной части общегородского субботника в парке культуры и отдыха "Зеленый остров", когда временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков посадил крупномерные саженцы у нового стадиона, внимание нового руководителя региона привлекла полевая кухня.

"Я почему-то везде вижу алтайскую гречку – в Москве и в регионах центральной полосы. А где наша гречка?" - спросил у подчиненных во время субботника Бурков.

"Гречку выращивают в основном на Алтае. Там засеивают 700 тыс. гектаров. У нас 14 тыс. гектаров. Переработка налажена в учреждениях УФСИН, в том числе на продажу", — ответил и.о. министра сельского хозяйства области Максим Чекусов.

Александр Бурков поинтересовался, сколько потребуется времени, чтобы догнать и перегнать Алтай по производству гречки.

"Два-три года. Сейчас мы прошли уже подготовительный этап", — ответил Чекусов.

Отметим, что Омская область является одним из лидеров страны в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Так, только зерна в 2017 году в регионе собрали 3,5 миллиона тонн. Алтайский край же является лидером страны по производству гречихи (около 40% от всего объема). При этом местные власти неоднократно заявляли, что этот процент нужно снижать из-за низкой закупочной стоимости и малого спроса на гречку.