Фото: kino-teatr.com
Минздрав Московской области проведет проверку в связи с появлением информации о том, что медики отказали актеру Дмитрию Марьянову в оперативной помощи, сообщает "Российская газета".
Напомним, что артист умер 15 октября. В СМИ появилась информация о том, что в связи с "перегруженностью" скорая помощь не отправилась на вызов, и в итоге друзья Дмитрия Марьянова сами повезли его в больницу.
По дороге в медучреждение актер скончался.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного Минздрава, разговоры диспетчеров скорой помощи прослушиваются. В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ данные будут проверены в служебном порядке.
Комментарии
Если то,что скорая действительно отказалась ехать на вызов,действительно было-будут посадки!!!!
И в тюрьму должны отправиться оптимизаторы: министр, зам, главврач. Но накажут кого-то со скорой.
Минфин на 33% сократил расходы на здравоохранение в 2017 году, теперь даже в Москве не хватает скорых и врачей!