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Минздрав Московской области проведет проверку в связи с появлением информации о том, что медики отказали актеру Дмитрию Марьянову в оперативной помощи, сообщает "Российская газета".

Напомним, что артист умер 15 октября. В СМИ появилась информация о том, что в связи с "перегруженностью" скорая помощь не отправилась на вызов, и в итоге друзья Дмитрия Марьянова сами повезли его в больницу.

По дороге в медучреждение актер скончался.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного Минздрава, разговоры диспетчеров скорой помощи прослушиваются. В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ данные будут проверены в служебном порядке.