Чего только не встретишь на дорогах Алтайского края.
Вот, например, передвижной причал для зевак. Будь бдителен, товарищ!
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Чего только не встретишь на дорогах Алтайского края.
Вот, например, передвижной причал для зевак. Будь бдителен, товарищ!
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Комментарии
А почему не пишете о том, что на землю в ночь на 17 октября упадут два метеорита, что небесные тела приземлятся на границе России и Казахстана?