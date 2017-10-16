Фото: www.acura.ca

Автомобильное издание Autos Cheat Sheet опубликовало результаты опроса, проведенного среди американских автовладельцев, и назвало десять моделей, которые больше всего разочаровали своих хозяев после покупки.

Самым разочаровывающим авто стал Acura ILX, которым недовольны 59% владельцев. Наиболее частыми претензиями к данной модели стали низкая динамика, плохое качество лакокрасочного покрытия, а также ощутимые проблемы с шумоизоляцией. Японский автопром расположился на втором месте – Nissan Sentra разочаровал порядка 51% его обладателей. На третьей строчке антирейтинга расположился американский внедорожник Jeep Patriot. Им недовольна ровно половина хозяев.

Acura RLX тоже вызвал недовольство у опрошенных американцев. Проанализировавшие отзывы эксперты согласны с одним из владельцев такого авто, который отметил, что за сумму, превышающую 50 тыс. долларов, можно приобрести автомобиль того же класса от Mercedes-Benz.

Американцы также назвали автомобиль Jeep Patriot одним из самых разочаровывающих. Около половины людей, участвовавших в опросе, были недовольны его приобретением.

Автомобиль Nissan Sentra также вызвал нарекания. В целом, бренды Nissan взяли пять из 10 мест в этом списке. Так, на десятом месте оказался Nissan Frontier.