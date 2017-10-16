Фото: Антон Волков
Забор из арматуры появился вокруг автомобиля в Новоалтайске, хозяин которого пренебрег просьбой не парковать автомобиль у ремонтируемого здания, сообщает "Алтайская правда".
Отмечается, что у места стоянки была специально вывешена табличка, в которой автомобилистов призывали не оставлять здесь машины.
В итоге автомобиль обнесли частоколом из металлических прутьев. Кроме того, на лобовом стекле машины было оставлено послание, вещающее: "Ремонтные работы — машину не ставить".
Комментарии
3-4 прутка на огромном расстоянии от телеги, это разве частокол?
это они культурно
Это ещё по-божески! Я своим обычно говорю засыпать такую машину строительным мусором.
в следующий раз будет вот так http://cn15.nevsedoma.com.ua/photo/803/396_files/pierced_opel_01.jpg
ну и правильно, учить надо таких быдлоэгоистов
Повезло, что не было рядом спортсменов из Армении, те могли из пневматики ногу прострелить.
Посмотрите на зеркале заднего вида в салоне авто висит - "Это же ангелочек" ему все равно где ставить авто.