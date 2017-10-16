Фото: Антон Волков

Забор из арматуры появился вокруг автомобиля в Новоалтайске, хозяин которого пренебрег просьбой не парковать автомобиль у ремонтируемого здания, сообщает "Алтайская правда".

Отмечается, что у места стоянки была специально вывешена табличка, в которой автомобилистов призывали не оставлять здесь машины.

В итоге автомобиль обнесли частоколом из металлических прутьев. Кроме того, на лобовом стекле машины было оставлено послание, вещающее: "Ремонтные работы — машину не ставить".