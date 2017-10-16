Строительные компании Алтайского края получили колоссальную прибыль, увеличив ее с начала года практически в 12 раз.
Как пишет "Недвижимость Алтая" со ссылкой на Алтайкрайстат, местные компании за 8 месяцев текущего года получили чистую прибыль в размере 408 миллионов 770 тысяч рублей. Это в 12 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Данная цифра получается в результате разницы между прибылью всех организаций и понесенными убытками. Так, 71,4% фирм сработали в этом периоде в "плюс", их выручка составила 453 млн 70 тыс. рублей. Потери аутсайдеров – оставшихся 28,6% фирм – оказались в размере 44 млн 300 тыс. рублей.
В сфере деятельности операций с недвижимым имуществом ситуация аналогичная. За это время чистая прибыль отрасли составила 430 млн 310 тыс. рублей. Это на 68,4% больше, чем в прошлом году. Интересно, что в данном направлении число прибыльных компаний выше – 85,7%. Их выручка составила 473 млн 14 тыс. рублей. Убытки 14,3% равны 42 млн 704 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что цены на аренду жилья в Барнауле подскочили до самых высоких показателей за последний год. Эксперты связывают это с началом учебного года и высоким спросом среди студентов.
Комментарии
Прибыль не может вырасти в десятки раз, это просто кривая статистика. У населения просадка по доходам - а там в десятки.... С такой статистикой и строим Рассею (чиновникки строят).
цена за квадрат во столько раз не изменилась. это получается, что из мусора дома строить начали?
А как же санкции? Они что не влияют?
А американцы думают влияют
Чудеса какие-то. Роста цен на жильё как бы не заметно. И очень сомнительно, что у них продажи квартир в 12 раз выросли.
Мутно как-то. Есть комментарий действительно компетентного специалиста, Амик?
Возможно перестали завышать расходы, как это делали раньше, поэтому такие цифры, имхо
Запросто. Была, к примеру, чистая прибыль 0.1% от выручки, а стала 1.2%. Ну вот, выросла в 12 раз. Для этого показателя не обязательно в 12 раз увеличить объёмы продаж, хватит и низкой базы, так и в 100 раз не проблема поднять чистую прибыль. Снизить объёмы инвестиции на новые объекты - выросла прибыль, снизились цены на часть стройматериалов - выросла прибыль.