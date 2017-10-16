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Россияне стали употреблять кофе на 20% больше — ввиду роста спроса на данный продукт ввоз кофейных зерен был удвоен, сообщают "Известия".

Комментируя данные изменения на рынке, генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия констатировал: "Спрос постоянно растёт. В год средний объём потребления кофе на человека в России составляет около 800 граммов".

Также он добавил, что при этом Россия по потреблению кофе все еще отстает от многих стран.

Что касается ввоза продукта в страну, то за январь-июль текущего года импорт зеленого необжаренного кофе арабика вырос на 66%, а ввоз робуста — на 32%.

Также напомним, что минувшим летом сообщалось о возможном росте цен на кофе.