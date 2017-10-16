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Звезды российского шоу-бизнеса выражают слова скорби в связи с гибелью актера Дмитрия Марьянова.

Так, артисты посвящают умершему актеру посты на своих страницах в Instagram и делятся эмоциями в связи с кончиной Дмитрия Марьянова.

"Димка, лети!" - написал певец Владимир Пресняков, добавив: "Эпоха Добра, Наивности, Любви. Димка, Ты сумел Сделать ЭТО".

Эпоха Добра,Наивности,Любви.Димка Ты сумел Сделать ЭТО🍷🍷🍷 Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Окт 15 2017 в 3:41 PDT

"RIP....Вот теперь ты действительно выше Радуги.…", — пишет в своем Instagram Филипп Киркоров.

Прощай Радуга..... Прощай Детство, навсегда..... RIP.... Вот теперь ты действительно выше Радуги.... Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Окт 15 2017 в 1:18 PDT

Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Окт 15 2017 в 2:24 PDT

Актер Михаил Пореченков, говоря о Дмитрии Марьянове, охарактеризовал умершего артиста так: "Настоящий пацан и настоящий мужик".

Еще один актер Марат Башаров, работавший с Дмитрием Марьяновым, сказал, что испытал шок, узнав о смерти друга.

Также в социальных сетях в связи со смертью любимого актера свою скорбь выражают поклонники его творчества.