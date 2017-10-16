Фото: centr-doors.ru
Звезды российского шоу-бизнеса выражают слова скорби в связи с гибелью актера Дмитрия Марьянова.
Так, артисты посвящают умершему актеру посты на своих страницах в Instagram и делятся эмоциями в связи с кончиной Дмитрия Марьянова.
"Димка, лети!" - написал певец Владимир Пресняков, добавив: "Эпоха Добра, Наивности, Любви. Димка, Ты сумел Сделать ЭТО".
"RIP....Вот теперь ты действительно выше Радуги.…", — пишет в своем Instagram Филипп Киркоров.
Актер Михаил Пореченков, говоря о Дмитрии Марьянове, охарактеризовал умершего артиста так: "Настоящий пацан и настоящий мужик".
Еще один актер Марат Башаров, работавший с Дмитрием Марьяновым, сказал, что испытал шок, узнав о смерти друга.
Также в социальных сетях в связи со смертью любимого актера свою скорбь выражают поклонники его творчества.
Комментарии
В отличии от всех вышеперечисленных, Марьянов как-то не особо был замечен во всевозможных сексуально-постельно-бракоразводных скандалах и не делал себе на этом дешёвого пиара. Даже за одно это в наше время уже можно уважать. А уж за талант...Царствие небесное.
Не дожил, не доиграл, не долюбил....Очень жаль. Настоящий был актер. Сгорел. Вечная, светлая память!
че за бред они пишут?
что он сделал? с чего он выше радуги?
(про фильм я в курсе, но юмор киркорова ни к чему ИМХО)
16.10.2017 11:41
- гость - у Бога он на небесах ... вот и выше радуги.
16.10.2017 11:41
- гость - бред пишете Вы к сожалению
11:54 внимательно читайте "Вот теперь ты действительно выше Радуги"
а раньше значит хоть и сыграл роль, то не выше радуги. теперь он доказал, да...
16.10.2017 12:05
- гость - выше ,ниже какая разница , умер человек давайте оставим его в покое
Не поклонник, но соболезную.
И Галкин молодой умер, прискорбно.
Для всех недалеких - "Выше радуги" - фильм с которого началась его карьера!
16.10.2017 12:16
- гость - Вот и я попытался сказать ему... Филя это и имел ввиду, что теперь то точно выше радуги у Бога .
я ж сразу написал, что про фильм в курсе. но недалекие это 16.10.2017 12:16
А Филя то при жизни король