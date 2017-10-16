XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 15 октября в городах России. Главная площадка мероприятия располагается в Сочи в ледовом дворце "Большой". Там фестиваль вместе с молодежью открывал президент России Владимир Путин.

Ожидается, что данное мероприятие станет самым масштабным за всю историю проведения фестиваля. Только в Сочи участие приняли около 50 000 человек из 180 стран мира.

Яркое шоу, спецэффекты, счастливые молодые лица, многонациональность, салют и концерт известной американской поп-группы One Republic – смотрим яркие снимки с открытия фестиваля.

И до конца не приходит еще осознание всего происходящего #вфмс #союзкомпозиторовростов #союзкомпозиторов #музыковед Публикация от Inna (@inna_jakovleva) Окт 15 2017 в 5:34 PDT

Да и такое бывает увидели Путина В.В на открытие #ВФМС Публикация от Масленников Александр (@maslennikov3757) Окт 15 2017 в 5:27 PDT

Потрясающее открытие #ВФМС #вфмс2017 #яфестиваль Публикация от Тестыч (@testovalexandra) Окт 15 2017 в 4:34 PDT

Придумала вопрос роботу))) #вфмс #вфмс2017 #краснодарскийкрай Публикация от @ira_belash Окт 15 2017 в 3:32 PDT

#Яфестиваль#мызамирвовсеммире#Мыбудущее#вфмс#сочи#бытьдобрее#атмосфера#неофициальныйгимн Публикация от Anna Lepyshkina (@annalyapa) Окт 15 2017 в 3:38 PDT

Просто ааааааа❤❤❤❤❤ OneRepublic #ВФМС #вфмс2017 #сочи #sochi Публикация от @pahomova_aleksandra Окт 15 2017 в 4:10 PDT

Завершится мероприятие 22 октября.