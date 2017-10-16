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Мы – будущее: как в Сочи открывали XIX фестиваль молодежи и студентов

, ИА "Амител"
Концерт One Republic, роботы и счастливая молодежь – смотрим, как открывали фестиваль студентов и молодежи

Фото: Instagram@_argentum___

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 15 октября в городах России. Главная площадка мероприятия располагается в Сочи в ледовом дворце "Большой". Там фестиваль вместе с молодежью открывал президент России Владимир Путин. 

Ожидается, что данное мероприятие станет самым масштабным за всю историю проведения фестиваля. Только в Сочи участие приняли около 50 000 человек из 180 стран мира.

Яркое шоу, спецэффекты, счастливые молодые лица, многонациональность, салют и концерт известной американской поп-группы One Republic – смотрим яркие снимки с открытия фестиваля.

 

 

 

Да и такое бывает увидели Путина В.В на открытие #ВФМС

Публикация от Масленников Александр (@maslennikov3757)

 

 

Этот день запечалится в моей памяти на всю жизнь! ✨Спасибо @wfys2017 за осуществление мечты — попасть на это историческое событие, за эмоции от знакомств и встреч с новыми людьми и, конечно же, за сегодняшний подарок — возможность побывать в VIP ложе с Президентом РФ. Не перестаю удивляться и радоваться жизни, особенно, когда соседнее место занимает Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Леонтьевич Мутко, рядом можно пообщаться с гениальным композитором и талантливым режиссёром Игорем Крутым, а в самый трогательный момент появляется Владимир Владимирович Путин с напутственными словами для открытия #ВФМС! В этот момент очень приятно осознавать, что помимо столь влиятельных людей, в 10тысячном зале наслаждаются представлением ещё сотни твоих друзей и знакомых с разных регионов и ещё больше зрителей наблюдают по всему миру!!! Эмоции переполняют! #ВФМС2017 #ЯФестиваль #МыБудущее #WFYS2017 #ImFest #WeAreFuture

Публикация от @maria_molchanova_

 

 

Ребята, поздравляю всех с открытием #ВФМС! Это было грандиозно! Церемония открытия 1 Мвт совокупная мощность световых приборов, задействованных в шоу на церемонии открытия 500 световых приборов задействовано в шоу 1000 человек задействовано в подготовке к церемонии открытия 200 танцоров задействовано в шоу 50 экстремалов и каскадеров приняли участие в церемонии открытия 25 артистов цирка задействовано в шоу Работа с аудиторией, неожиданное предложение руки и сердца ( не мне😂), современная сцена, классные костюмы, яркие фотографии и видео фрагменты. А также известные ученые и выдающийся деятели со всего света. Выступления современных исполнителей Полины Гагариной, Димы Билана, Сергея Лазарева, Нюши и других артистов. Приветственная речь нашего президента , и крики многотысячной толпы "Путин, Путин, Путин". На десерт выступление драйвовых One Republic. И то чувство, когда поешь "Аполэджааааааайс" вместе с ними🙈🙉🙊 И вишенка на торте- нереальный салют, озаривший сочинское небо 🤗 Лучшее шоу, которое я когда-либо видела. В такие моменты уровень гордости за свою Родину невозможно измерить. Славься страна, мы гордимся тобой 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #Сочи #ВФМС2017

Публикация от Maria (@mary_grekova)

 

 

Потрясающее открытие #ВФМС #вфмс2017 #яфестиваль

Публикация от Тестыч (@testovalexandra)

 

 

 

 

 

Владимир Путин пожелал молодому поколению упорно идти вперед Торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (#ВФМС) прошла в Ледовом дворце "#Большой" в #Сочи. С трибуны выступил президент России. Владимир #Путин говорил о силе мечты, веры, что доброта способна избавить #мир от конфликтов. "Наша #страна гордится, что уже дважды принимала #фестиваль молодежи", — сказал #он. "Сочи — город олимпийского братства и надежды", — подчеркнул глава государства. А пять колец — как пять лепестков ромашки — символа фестиваля. Речь президента несколько раз прерывалась бурными овациями. "Молодое поколение всегда приносит новые идеи... дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь сделать мир лучше. Все в ваших силах: главное, упорно идти вперед!" — призвал глава государства. © #Kremlin.ru / #видео: пресс-служба президента #video #Putin #Russia #Russian #ru #русский #Россия #молодежь #Sochi #ВФМС2017 #ЯФестиваль #МыБудущее #ImFest #WeAreFuture #wfys2017

Публикация от В.В. Путин (@putin.life)

 

 

 

🇷🇺 Участников #ВФМС2017 ждёт масса всего интересного. Мы уверены, что каждый день станет для вас открытием. На площадке фестиваля не забудьте посетить Лабораторию инноваций Сбербанка @sberbank и их образовательный лекторий. Специально для участников Сбербанк разработал программу лекций и воркшопов российских и зарубежных спикеров, звезд первой величины в области цифровых технологий. Именно здесь вы узнаете, что такое Big Data, блокчейн, эмоциональный интеллект, как стать лидером, создать крутой стартап, какие навыки нужны в XXI веке. #ЯФестиваль #МыБудущее ______________________________________________________ 🇬🇧 #WFYS2017 participants have plenty of interesting awaiting them. We’re confident that every day day would bring about a new discovery. Don’t forget to visit the Sberbank @sberbank Innovations Lab. For the participants of the festival Sberbank has designed a series of lectures and workshops from Russian and foreign speakers – top tier stars in digital technologies. Here you can find out everything about Big Data, block-chain, emotional intellect, leadership skills, how to make a successful start-up and what skills are required in the 21st century. #ImFest #WeAreFuture

Публикация от 19th WFYS/XIX ВФМС (@wfys2017)

 

 

#awakening Открытие #вфмс2017 — пока что самое мощное впечатление от фестиваля. В концепцию развлекательной программы аккуратно вписаны несколько реальных историй социальных проектов от молодых ученых и предпринимателей. Они строят школы в Непале, где при слове компьютер у детей все ещё идёт ассоциация с дискетой, они убирают мусор тысячами тонн — потому что иначе им придётся жить среди него, они изобретают новые материалы и лекарства от рака, они социализируют детей с особенностями, они помогают людям, чей рабочий день стоит меньше доллара. Словом, повседневные проблемы их целевых аудиторий действительно являются проблемами, на их фоне тяжесть потребительского выбора типичного жителя крупного города между комфортом и супер-комфортом выглядит смешным и стыдным. #Awakening — это история про хорошую встряску и ограниченность времени на что-то действительно значимое, завернутая в упаковку масштабного развлекательного шоу международного уровня. . . . #вфмс2017 #вфмс #WFYS #wfys2017 #sochi #sochi2017 #show #opening #ceremony #youth #student #aroundtheworld #russia #olympics2014 #light #music #award #openingceremony #яедунафестиваль #vsco #vscocam #instagood #instagram

Публикация от Anton Balakin (@antonbalakinn)

 

 

 

 

Просто ааааааа❤❤❤❤❤ OneRepublic #ВФМС #вфмс2017 #сочи #sochi

Публикация от @pahomova_aleksandra

 

Завершится мероприятие 22 октября.


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Комментарии

16.10.2017 15:16
- гость -

Вчера видел разные репортажи с так называемого открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тысячи студентов, согнанные из разных вузов, замученные бессмысленными репетициями, оторванные от своих дел, шли с чрезвычайно унылым видом по улицам.

0  0
16.10.2017 15:20
- гость -

Как же задолбала эта показуха. Народу жрать скоро будет нечего, ситуация хуже, чем в 90-х, а они один форум за другим проводят, кормят людей красивой картинкой с экрана: типа у всех все хорошо и весело, а разве у вас не так?

0  0
16.10.2017 15:22
Николай

Путин лучший друг и наставник молодёжи!

0  0
16.10.2017 15:24
- гость -

В чем смысл этого фестиваля?

0  0
16.10.2017 15:31
- гость -

Николай, ну, ну. Сходите как-нибудь на митинг Навального, посмотрите.

0  0
16.10.2017 15:48
россияне

16.10.2017 15:24
- гость -
Подергаться на дискотеке под вражью музыку, побухать, да затащить в постель мулатку. И это все за наш с вами счет. Для детей ничего не жалко, так ведь?

0  0
16.10.2017 16:01
- гость -

1 Что будут сакндировать эти девочки-студентки в будущем, став мамами и получая аособие в 50 деревянных

0  0
16.10.2017 16:32
- гость -

Как же задолбала эта показуха. Народу жрать скоро будет нечего, ситуация хуже, чем в 90-х,
-----------------------------------------
да ладно, хуже! чем хуже то? жрать не чего что ли???

0  0
16.10.2017 16:34
- гость -

Для детей ничего не жалко, так ведь?
-------------------------------------------
именно так! типа раньше такого не проводили!

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