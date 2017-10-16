Фото: Елена Демина/biwork.ru
Бездомный мужчина едва не сгорел у Вечного огня в Бийске на минувшей неделе, сообщает "Бийский рабочий".
По данным издания, инцидент произошел еще 12 октября. Ранним утром у Мемориала Славы пострадавшего обнаружил житель Бийского района, который вызвал медиков.
Мужчина получил ожоги третьей степени лица и верхней части туловища.
Правоохранительные органы установили, что пострадавший не имеет постоянного места жительства.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также отмечается, что не исключено такое развитие событий, при котором мужчина пытался достать из Вечного огня мелочь, которую туда зачастую бросают посетители мемориала.
Комментарии
не исключено такое развитие событий, при котором мужчина пытался достать из Вечного огня мелочь, которую туда зачастую бросают посетители мемориала.
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А может просто согреться хотел и уснул?
пытался достать из Вечного огня мелочь, которую туда зачастую бросают посетители мемориала.
В Бийске совсем безголовые живут? Для чего кидать мелочь??? Что бы вернуться? Идиоты какие-то...