Фото: Елена Демина/biwork.ru

Бездомный мужчина едва не сгорел у Вечного огня в Бийске на минувшей неделе, сообщает "Бийский рабочий".

По данным издания, инцидент произошел еще 12 октября. Ранним утром у Мемориала Славы пострадавшего обнаружил житель Бийского района, который вызвал медиков.

Мужчина получил ожоги третьей степени лица и верхней части туловища.

Правоохранительные органы установили, что пострадавший не имеет постоянного места жительства.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также отмечается, что не исключено такое развитие событий, при котором мужчина пытался достать из Вечного огня мелочь, которую туда зачастую бросают посетители мемориала.



