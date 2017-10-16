Фото: librenews.ru

Первая супруга актера Дмитрия Марьянова Татьяна Скороходова, комментируя новость о смерти бывшего мужа, призналась, что не может поверить в то, что его не стало.

"До сих пор не могу поверить, что Дима умер. Утром я включила телефон, мне пришло СМС-сообщение от актера Михаила Липкина. Думала, что это какая-то злая шутка, но потом посыпался просто шквал звонков и сообщений от наших общих знакомых", — рассказала КП в Иркутске Татьяна Скороходова.

Она также отметила, что, несмотря на развод, продолжала общаться с бывшим мужем, и он бывал дома у ее новой семьи, когда приезжал на гастроли в Иркутск.

"Последний раз мы созванивались весной, он был на таком подъеме", — вспоминает бывшая супруга актера.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в возрасте 47 лет. По предварительной информации, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.