Фото: "КВН-Алтай"

14 октября региональная лига "КВН-Алтай" совместно с управлением по промышленности и энергетике Алтайского края провела Кубок КВН #ВместеЯрче, посвященный второму всероссийскому фестивалю #ВместеЯрче. Игра состоялась в ДК Моторостроителей и собрала полный зал. Давно на играх региональной лиги КВН не собиралось более тысячи человек.

За победу и 80 тысяч рублей на поездку на зимний фестиваль в Сочи сражались десять команд. Причем две из них представляли Новосибирскую область, была команда "Урожай" из Томска и сборная ветеранов БОЗ "Взрывая время", которая продолжает победным маршем идти в этом сезоне. Остальные же коллективы представляли Барнаул.

Команды должны были сыграть два конкурса — "Разминку" и "Биатлон". Уже после первого тура было понятно, что претендентами на победу являются "Невпопад", "Ветераны БОЗ", "Бархат" и "Урожай". Все должно было решиться на "Биатлоне", где лучше всех выступили именно бийские ветераны и команда "Бархат".

Однако жюри вынесло довольно неожиданное решение. Так, по результатам игры большой кубок и 80 тысяч рублей выиграла команда "Невпопад". Малый кубок и 20 тысяч рублей достались команде "Бархат". Лучшим актёром стал Иван Цыбко, а лучшей актрисой — Софья Шитова. Команду бийских ветеранов жюри отметило за самую смешную шутку.

Таким образом, благодаря победе команда "Невпопад" практически наполовину решила вопрос с попаданием на зимний фестиваль КВН в Сочи, куда мечтают поехать все коллективы страны. Не секрет, что поездка на этот фестиваль – дорогостоящее мероприятие, хотя именно там определяются составы команд на следующий сезон. В этом году в Сочи от региональной лиги "КВН-Алтай" отправились сразу 8 команд.