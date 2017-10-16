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Полиция задержала жителя Барнаула по подозрению в краже десяти мешков картофеля, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Урожай был похищен из сарая местного жителя. Хозяин обнаружил, что у него пропало 10 мешков картофеля, мешок свеклы, морковь и инвентарь.

В связи с этим мужчина обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали ранее не судимого подозреваемого, который признался в содеянном. Похищенное было изъято.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.