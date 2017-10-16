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Полиция задержала жителя Барнаула по подозрению в краже десяти мешков картофеля, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Урожай был похищен из сарая местного жителя. Хозяин обнаружил, что у него пропало 10 мешков картофеля, мешок свеклы, морковь и инвентарь.
В связи с этим мужчина обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали ранее не судимого подозреваемого, который признался в содеянном. Похищенное было изъято.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.
Комментарии
воровал бы миллионы и миллиарды, не посадили, а так на 10 лет посадят
из сарая местного жителя
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3. Кража, совершенная:
а) с незаконным проникновением в жилище;
На 6 лет сядет
ща дадуть по полной драндулетке
Он не смог присосаться к бюджету.
Свежего. ) Ну еще бы он 10 мешков прошлогоднего украл.
Да ваще таким ворам пожизненное надо сразу давать.
6.10.2017 12:38
- гость -
воровал бы миллионы и миллиарды, не посадили, а так на 10 лет посадят
Ты не оригинален, может быть он оставил этого местного жителя без продуктов питания на зиму.....и ему сугубо наплевать садят там кого то или не садят...
16.10.2017 13:30
Согласна с вами. Чтобы вырастить этот урожай нужно пахать, как лошадь. А вор этот ленивый мог бы и сам вырастить, но пахать не охота.
Ст.158 ч.1 УК РФ
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Что за бред вы несете, юристы епрст....Если не судим, с пропиской и положительно характеризуется оштрафуют либо ИТР...если судим, год поселка и поделом....
Архиважная новость. В России воруют миллиардами, а амик сообщает о краже картошки и свеклы.
Архиважное сообщение
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