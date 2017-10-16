Рэп-баттл с участием российского исполнителя Оксимирона (Мирона Федорова) и американца Dizaster (Бачир Ягами) прошел в Лос-Анджелесе в рамках международного турнира World Domination в ночь на 16 октября. По информации, которая появилась в интернете, баттл прошел без судей и занял около двух часов. При этом, судя по реакции публики, Оксимирон оказался сильнее одного из самых известных баттлистов современности и победил.

Оксимирон стал первым русскоязычным рэпером в истории популярного в США турнира World Domination. Российский рэпер читал на английском языке, причем начал выступление цитатой из фильма "Брат 2": "Вот скажи, американец, в чем сила?", посмеялся над не самой выдающейся карьерой Dizaster как рэп-исполнителя и обвинил соперника в лицемерии, заявив, что Ягами, ливанец по происхождению, выступает под американским флагом, пока войска США убивают жителей Ближнего Востока.



Dizaster в ответ напомнил, что русские, в отличие от американцев, еще не высадились на Луну, посвятил несколько строк внешности Мирона и порадовал фанатов Оксимирона бранью на русском языке.

Отмечается, что в конце Оксимирон выразил уверенность, что рэп-баттл, несмотря на свою агрессивную суть, может помочь наладить отношения между Россией и США, арабами и евреями.

"Я не говорю, что рэп-баттл спасет мир, но я верю, что баттл-рэп может быть чем-то большим, чем просто рифмы и панчи", — заявил Оксимирон под конец выступления.

Всего организаторы продали 1400 билетов стоимостью в среднем по 50 долларов. Платная трансляция была доступна на сайте площадки за 30 долларов, в течение суток организаторы обещали выложить ее на YouTube с русскими субтитрами.

"Владимир Путин добьется, чтобы баттл вышел завтра", — шутили ведущие.

При этом в интернете уже называют выступление Оксимирона историческим.

"Пока вы спали, Оксимирон разнёс самого известного баттл мс в Штатах. Кто сказал, что русского рэпа нет??? Шах и мат тем, кто, не пытаясь разобраться в культуре, суёт "своё" стереотипное мнение о рэпе, утверждая, что наши ничего не могут!!!" - пишут в соцсетях.

Популярный российский поп-певец Егор Крид также в своем Твиттере не смог обойти баттл стороной, признавшись, что он еще никогда не был так горд за нашу страну.

Ранее российский телеканал ТВ-3 объявил, что приобрел права на показ баттла, но сначала эту информацию опроверг в своем Твиттере Оксимирон. Потом стало известно, что канал не смог договориться о правах.