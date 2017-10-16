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Эксперты составили ТОП-3 самых популярных недорогих подержанных автомобилей на российском рынке.

Как сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на "Дейли-Мотор", лидером среди машин с пробегом стоимостью до полумиллиона рублей оказался Ford Focus. Речь идет об авто, произведенных в 2010-2012 годах.

Второе место досталось Toyota Corolla E 150. На вторичном рынке за сумму до 500 тысяч рублей можно приобрести этот автомобиль 2007-2008 годов.

Третья строчка за седаном Honda Civic, произведенным в 2007-2009 годах.