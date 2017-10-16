Хлеб — один из самых популярных продуктов, без которого не обходится практически ни один прием пищи. Поэтому не удивительно, что у такого продукта есть свой праздник – Всемирный день хлеба. Отмечают его по инициативе пекарей с 2006 года 16 октября. В честь этой даты Amic.ru собрал полезные, вкусные и простые рецепты, которые повторить дома сможет каждый, а некоторые и вовсе передумают покупать хлеб в магазине.
Сербский хлеб с кунжутом в мультиварке
Что потребуется?
- Молоко — 250 мл
- Соль — 1 ч.л.
- Сахар — 1 ч.л.
- Дрожжи — 1 пакетик
- Яйцо — 2 шт.
- Мука — 4 мультистакана
- Сливочное масло — 100 г
Как готовить?
Домашний хлеб на кефире
Что потребуется?
- Кефир — 600 мл
- Сода — 1 ч.л.
- Пшеничная мука — 700 г
- Ржаная мука — 150 г
- Соль — 1 ч.л.
- Сахар — 1-2 ст.л.
- Растительное масло — 2-3 ст.л.
Как готовить?
Домашний картофельный хлеб в хлебопечке
Что потребуется?
- Вода — 250 мл
- Растительное масло — 30 мл
- Соль — 2 ч.л.
- Сахар — 2 ч.л.
- Картофельное пюре — 250 г
- Мука - 500 г + 1 стакан при замесе
- Сухие дрожжи — 1 ч.л.
Как готовить?
В чашу хлебопечки налить подогретую воду, добавить подсолнечное масло, соль, сахар, подогретое картофельное пюре, просеянную муку и дрожжи. Замесить тесто и поставить на основной режим хлебопечки. Если тесто получится жидким, добавить муку.
Тыквенный диетический хлеб
Что потребуется?
- Тыквенное пюре — 180 г
- Рисовая мука - 50 г
- Миндаль (смолотый в муку) — 80 г
- Яйцо — 2 шт.
- Кефир 1% — 100 мл
- Разрыхлитель — 1/2 чайной ложки
- Соль на кончике ножа
- Специи — по вкусу
- Тыквенные семечки — 1 ст.л.
Как готовить?
Тыкву отварить и взбить блендером. Добавить в пюре все ингредиенты, кроме семечек, еще раз взбить. Выложить в силиконовую форму для хлеба, посыпать семечками и выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 40 минут.
Комментарии