Хлеб — один из самых популярных продуктов, без которого не обходится практически ни один прием пищи. Поэтому не удивительно, что у такого продукта есть свой праздник – Всемирный день хлеба. Отмечают его по инициативе пекарей с 2006 года 16 октября. В честь этой даты Amic.ru собрал полезные, вкусные и простые рецепты, которые повторить дома сможет каждый, а некоторые и вовсе передумают покупать хлеб в магазине.

Сербский хлеб с кунжутом в мультиварке

Что потребуется?

Молоко — 250 мл

Соль — 1 ч.л.

Сахар — 1 ч.л.

Дрожжи — 1 пакетик

Яйцо — 2 шт.

Мука — 4 мультистакана

Сливочное масло — 100 г

Как готовить?

Разогреть молоко, смешать его с сахаром, дрожжами и 2-3 ч.л. муки. Когда начнет пениться, вылить в просеянную муку, добавить яйца и замесить тесто. Сделать колобочки, после раскатать их в лепешки, смазать сливочным маслом и свернуть. Чашу мультиварки смазать маслом, поставить на середину стакан и выложить внахлест свернутые лепешки, сверху посыпать кунжутом. Поставить на подогрев на 30 минут, после переключить на выпечку.