Фото: Марины Широких

13 октября барнаульская галерея "Нагорная" отметила свой второй день рождения. За два года она организовала 18 внутренних выставочных проектов и приняла участие в 6 международных. Ученики школы живописи, работающей в галерее, успешно поступают в высшие художественные учебные заведения Алтая и России.

Гостей галереи 13 октября ждали мастер-классы по живописи и графике, открытие выставки Александра и Натальи Варовых "Змеиногорские миражи", благотворительный аукцион и акустический концерт барнаульских музыкальных групп.

Галерея "Нагорная" разместилась в историческом здании одноимённой школы на улице Аванесова, 30, построенном почти 130 лет назад.

Здание бывшей Нагорной школы построено в 1885 году на средства Общества попечения о начальном образовании Барнаула при активном участии общественника и просветителя Василия Штильке. Это была первая в городе бесплатная общая для девочек и мальчиков школа.

Сегодня в галерее работает школа живописи, каждый месяц в каминном зале открывается новый выставочный проект, еженедельно в галерее проходят лектории по искусству, арт-вечера и встречи языкового клуба разговорного английского языка.