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Новости

Саакашвили допустил, что власти Украины могут его убить

, ИА "Амител"
По словам бывшего президента Грузии, он не боится этого

Фото: poltavacity.net

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили допускает, что власти Украины могут его ликвидировать, передает РИА "Новости".

Соответствующее заявление он сделал в Харькове, отметив: "Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема".

При этом бывший грузинский лидер подчеркнул, что он не боится этого. Также он призвал своих сторонников выйти на акцию у Верховной Рады Украины с требованием провести в стране антикоррупционные реформы.

Напомним, что в июле этого года президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства этой страны.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.10.2017 13:28
Медведь-шатун

Эх, Мишаня не кому не нужен, даже пули жаль, так в подушках удавить по старинке....

0  0
16.10.2017 13:42
гiсть

опасно говорить такие вещи. но видимо дела совсем плохи у Мишико, надо как-то популярность свою подымать

0  0
16.10.2017 13:43
- гость -

Вы можете представить себе Саакашвили, гастролирующего с митингами по России? А в фашыстской Украине — сколько хочешь.

0  0
16.10.2017 14:25
- гость -

в России после 1917 года кто только не шастал, как свои, так и интервенты всякие
а хозяева что у Порошенко, что у Саакашвили - разные, но оба за океаном

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