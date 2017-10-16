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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили допускает, что власти Украины могут его ликвидировать, передает РИА "Новости".

Соответствующее заявление он сделал в Харькове, отметив: "Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема".

При этом бывший грузинский лидер подчеркнул, что он не боится этого. Также он призвал своих сторонников выйти на акцию у Верховной Рады Украины с требованием провести в стране антикоррупционные реформы.

Напомним, что в июле этого года президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства этой страны.



