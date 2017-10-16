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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили допускает, что власти Украины могут его ликвидировать, передает РИА "Новости".
Соответствующее заявление он сделал в Харькове, отметив: "Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема".
При этом бывший грузинский лидер подчеркнул, что он не боится этого. Также он призвал своих сторонников выйти на акцию у Верховной Рады Украины с требованием провести в стране антикоррупционные реформы.
Напомним, что в июле этого года президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства этой страны.
Комментарии
Эх, Мишаня не кому не нужен, даже пули жаль, так в подушках удавить по старинке....
опасно говорить такие вещи. но видимо дела совсем плохи у Мишико, надо как-то популярность свою подымать
Вы можете представить себе Саакашвили, гастролирующего с митингами по России? А в фашыстской Украине — сколько хочешь.
в России после 1917 года кто только не шастал, как свои, так и интервенты всякие
а хозяева что у Порошенко, что у Саакашвили - разные, но оба за океаном