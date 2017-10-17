Онлайн-конференция в "Росводоканал Барнаул" состоится 19 октября

19 октября "Росводоканал Барнаул" проведет онлайн-конференцию на информационном портале Amic.ru. Коммерческий директор компании, Колганова Татьяна Владимировна, ответит на вопросы читателей и постарается разобраться в проблемах, которые могли возникнуть.

На фото: Татьяна Владимировна Колганова

Основные темы, которые будут обсуждаться на онлайн-конференции:

Начисление платы за воду и водоотведение Сроки оплаты Что делать, если абонент не может оплатить услуги в полном объеме Что бывает с должниками и в каком случае можно остаться без воды Где и как можно узнать размер задолженности и как ее можно погасить

Конференция пройдет 19 октября с 10 до 11 утра.