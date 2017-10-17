Онлайн-конференция в "Росводоканал Барнаул" состоится 19 октября

19 октября "Росводоканал Барнаул" проведет онлайн-конференцию на информационном портале Amic.ru. Коммерческий директор компании, Колганова Татьяна Владимировна, ответит на вопросы читателей и постарается разобраться в проблемах, которые могли возникнуть.
На фото: Татьяна Владимировна Колганова
Основные темы, которые будут обсуждаться на онлайн-конференции:
- Начисление платы за воду и водоотведение
- Сроки оплаты
- Что делать, если абонент не может оплатить услуги в полном объеме
- Что бывает с должниками и в каком случае можно остаться без воды
- Где и как можно узнать размер задолженности и как ее можно погасить
Конференция пройдет 19 октября с 10 до 11 утра.
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