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"Почта России" выступила с предложением снижать лимит для беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, с соответствующей инициативой к вице-премьеру правительства РФ Аркадию Дворковичу обратился гендиректор госкомпании Николай Подгузов.

В частности, в письме высказано предложение к 1 января 2019 года снизить лимит беспошлинного ввоза с нынешних 1000 евро до 200 евро. Спустя год планку предлагается опустить до 100 евро, а к началу 2021 года — уже до 50 евро.

Аргументацией в пользу такого решения называется то, что данная мера позволит сохранить темпы роста трансграничной электронной торговли и увеличить доходы казны.