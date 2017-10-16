Фото: adindex.mirtesen.ru
"Почта России" выступила с предложением снижать лимит для беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах, сообщает "Коммерсант".
По данным издания, с соответствующей инициативой к вице-премьеру правительства РФ Аркадию Дворковичу обратился гендиректор госкомпании Николай Подгузов.
В частности, в письме высказано предложение к 1 января 2019 года снизить лимит беспошлинного ввоза с нынешних 1000 евро до 200 евро. Спустя год планку предлагается опустить до 100 евро, а к началу 2021 года — уже до 50 евро.
Аргументацией в пользу такого решения называется то, что данная мера позволит сохранить темпы роста трансграничной электронной торговли и увеличить доходы казны.
Комментарии
К началу 2021 года для населения и 50 евро будут уже большими деньгами. Ну если конечно люди не оценят работу Николая Подгузова
Опять подмена ума хитрожопостью. Не умея и не желая научиться изготавливать вещи, государство пытается получить доход больший, чем забугорные разработчики и производители.
Фирма-производитель за границей выпустила продукцию, гражданин РФ, за не имением на территории РФ такого же товара по той же цене, решил купить там где дешевле и качественнее... и тут подтянулись чиновнички, которым НЕ надо, чтобы что-то улучшалось в РФ, которым на всё плявать (в том числе и на граждан РФ), этим чиновникам надо лишь придумать новый налог для пополнения бюджета и отчитаться о "росте экономики". Вот так всё просто...
На золотой подгузник......в смысле парашют не хватает?
Брать пошлину, вводить новые платежи, увеличивать ставки акцизов и налогов...
Иными способами получать деньги российское государство не умеет.
Работать, зарабатывать тоже не умеет. Ибо, даже никогда не пробовало.
Руки у него растут не оттуда. В голове опилки. Образование куплено.
... да и отсутствие совести не позволяет марать свои руки работой.
«Почта России» предлагает? Или те, кто считает народ "новой нефтью"?
Ну а что вы ждали от жуликов и воров?
Почта России свою работу бы выполняла как положено, а не про пошлины рассуждала.
Почему-то думается, что большинство пишущих здесь ходят в 10-летник трико адидас, сидят за старым пентиумом 2000-х годов и об интернет-покупках имеют очень туманное представление.
Или те, кто считает народ "новой нефтью"?
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Народ даже лучше чем нефть! Только от одного НДС государство получает практически столько же как и от нефтегазовых доходов. А ещё ведь столько хороших налогов есть
а не охренела ли почта россии? По америке доставка пару доллларов, а почта россии 9 тыщь далее до меня, эт чё нормально?
И про Телеграм.
Спасибо ФСБ за прекрасную рекламу безопасности Телеграма!
Казахская водка непаленка 100 рублей за 0.5 л, российская паленка 200 рублей. Вы там совсем охренели?
16.10.2017 14:37
Все слова приличные, почему блокируют?