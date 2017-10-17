Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина

Строительство дополнительной парковочной зоны, рассчитанной на 80 автомобилей, началось в Барнауле на месте лыжной базы "Динамо" в нагорной части.

Кроме того, строители приступили к обустройству парковки и расширению дороги в медицинском кластере. На все работы предусмотрено около 100 миллионов рублей. Они все будут закончены до конца 2017 года.

Так, проектом предусматривается строительство пешеходной зоны, линии электропередачи. Для увеличения пропускной способности будет расширена проезжая часть от Ляпидевского до ул. 6-я Нагорная с учетом проезда автомобилей скорой помощи. Она будет расширена на 9 метров.

Также обустроят пешеходные зоны с освещением, создадут необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, отремонтируют трамвайный переезд на Змеиногорском тракте и установят светофор. Кроме того, на объекте появится парковочная зона на 530 автомобилей.

Предлагаем взглянуть, как ремонтные работы проходят в настоящий момент.