Синоптики прогнозом погоды на эту неделю не радуют и обещают в ближайшие дни снег и шторм.

Но погода радовала жителей Барнаула в эти выходные — столбик термометра поднимался до +17, ярко светило солнце — самое время для прогулок. Этим горожане поспешили воспользоваться и отправились в одно из красивейших осенних мест города — дендрарий.

Там их ожидали деревья, переодетые в позолоту, пугливые белки и пешеходные дорожки. Горожане бродили меж осенней красоты, делали селфи, фотографировали природу и фотоохотились на белок.

Смотрим, как барнаульцы не упускали последние дни осеннего тепла.

Гуляли сегодня в Дендрарии Лисавенко 🍂 Листья падают 🍂 Красота... #тортавкус_влицах #ТортаВкус #дендрарийбарнаул Публикация от Alexsandra Oveshkova (@shanti_aa) Окт 15 2017 в 5:22 PDT

а потом будет снег💌#дендрарийбарнаул Публикация от Katya (@s.e_sergeevna) Окт 15 2017 в 4:41 PDT

Погуляли в тёплый денёк..)) #borisov_foto @ellenko_o #осень #дендрарийбарнаул Публикация от Dmitry (@borisov_foto) Окт 15 2017 в 10:16 PDT

#дендрарийбарнаул #доволенкакникто#деньрождениялюбимой# Публикация от Анатолий (@palyc73) Окт 15 2017 в 6:51 PDT

Осень.....дубы.....настроение#2017#дендрарийбарнаул #🍂🌾🍀☘🌲🌿🍃🌱🌴 Публикация от Елена (@elena_himochko) Окт 15 2017 в 4:39 PDT

Радуйтесь каждому дню 😊😉😎#AUTUMN#goldenautumn#дендрарийбарнаул#погодкакайф Публикация от Екатерина (@ekaterinailina17.07) Окт 15 2017 в 5:12 PDT

Луч света проник к нам!!!🍁🌿#осень2017🍂🍃🍁 #лепс#ликос#дендрарийбарнаул#ели#листья#хорошеенастроение#likesforlikes#лес#солнышко🌞 Публикация от 🌴🌴🌴 (@emmelie_666) Окт 14 2017 в 7:32 PDT

Наша прогулка #осеннийденек #солнечныйдень #дендрарийбарнаул #любимаядоча #времявместебесценно Публикация от Мария Кульнева (@mariyakulneva) Окт 14 2017 в 3:30 PDT

Осенний апокалипсис ( смотреть со звуком) фильм катастрофа 😀😉#дендрарийбарнаул #сухиелистья🍂🍁 #осенняяпрогулка 🌞🌞🌞 Публикация от Елена Лисицкая (@lisitskaialena) Окт 15 2017 в 6:38 PDT