Синоптики прогнозом погоды на эту неделю не радуют и обещают в ближайшие дни снег и шторм.
Но погода радовала жителей Барнаула в эти выходные — столбик термометра поднимался до +17, ярко светило солнце — самое время для прогулок. Этим горожане поспешили воспользоваться и отправились в одно из красивейших осенних мест города — дендрарий.
Там их ожидали деревья, переодетые в позолоту, пугливые белки и пешеходные дорожки. Горожане бродили меж осенней красоты, делали селфи, фотографировали природу и фотоохотились на белок.
Смотрим, как барнаульцы не упускали последние дни осеннего тепла.
Барнаул.НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисовенко. С этим местом я знакома недавно, но уже успела полюбить. В эти последние теплые дни осени хорошо погулять по аллейкам дендрария, полюбоваться на Обь, засечь белку где-то в глубине крон, поискать желуди и сплести венок из кленовых листьев.. Просто молчать и любоваться природой. Впитывать, впитывать, впитывать... Ведь очень скоро мы все будем спасаться чем-то теплым. Теплым пледом, теплым чаем, теплой беседой, теплым человечком.. #барнаул #алтайскийкрай #дендрарийимлисовенко #осень🍁🍂
А человеку нужен крепкий чай… А не меха, какие подороже. И просто слышать: — Как же я скучал! И улыбаться: — Я скучала тоже… А человеку нужен дом и сад, И два окна, и старенькие двери. И просто слышать: — Как тебе я рад! И отвечать: — Ах, как тебе я верю! Нужна заря… И в окна тихий стук. И верный пес, который скрасит вечер. И просто слышать: — Что с тобою, Друг? И отвечать: — Хочу расправить плечи. Чтоб наши чувства — не свели к нулю, И, кто далек — стал ближе и роднее. И просто слышать: — Я тебя люблю. И отвечать: — А я тебя — сильнее! #ценитеМинутыПроведенныеСсемьёй #дендрарийБарнаул #Лесавенко #ОсеньЗолотая
Я видимо уже взрослее стала И многое, поверь, пережила. И в облаках летать уж перестала, Свой опыта багаж приобрела. Ценить добро я в людях научилась, Душевное тепло им отдавать, А если что-то и не получилось, Не стоит огорчаться и серчать. Ведь говорят, что "век у нас короткий", А жизнь бежит, за ней нам не успеть. Я для себя решу однажды чётко: "Добьюсь всего — лишь стоит захотеть!" Уметь прощать — великое искусство, Но многим это в жизни не дано. Ты знаешь, нужно просто улыбнуться И солнышко пустить в своё окно. Я счастлива. Я счастлива, вдвойне В багряно-золотистом октябре.. #теплаяосень#парклисавенко🌲🍃#осеннийлистопад🍁🍂🍃#дендрарийбарнаул
Вы только посмотрите,какие локации! Листаем▶️▶️ и вся эта красота не выезжая из города! Фотосеты в дендрарии ещё актуальны!😉📸 Золотая осень на память, бонусом белки🐿😅 📲8-913-229-7100 #фотографбарнаул #барнаул22 #барнаул #брн #сибирь #фотографируюсчастье #фотографируюбарнаул #фотобарнаул #фотосетбарнаул #фотосессиябарнаул #дендрарийбарнаул #photography #dailyphoto #photographer #photographylover #barnaul #barnaul22 #siberia
Осеннее настроение тёплого парка, есть что-то очаровательное в городских местах не тронутых гиперопекой его горожан.. #дендрарий #парк #лес #осень #закат #лес #парк #лиственницы #дендрарийбарнаул #листья #цвет naul #инстабарнаул #барнаул #пабликалтай #altay_russia #altay_region #село #village #villagelife #barnaul_ru #instabarnaul #instaaltay #cool_altay #gorod_barnaul #altay_stories #go_barnaul #russian_trip #instagramrussia #picture #photoshoot #photographer #altay_russia
Очень хочется забрать это желтое тепло и чувствовать его до самой весны, до того самого момента, когда нежно-зелёный вновь проснётся от первых лучей молодого солнца..😊 #осень #закат #лес #парк #лиственницы #дендрарийбарнаул #листья #цвет naul #инстабарнаул #барнаул #пабликалтай #altay_russia #altay_region #село #village #villagelife #barnaul_ru #instabarnaul #instaaltay #cool_altay #gorod_barnaul #altay_stories #go_barnaul #russian_trip #instagramrussia #photogram #photodeily #picture #photoshoot #photographer #altay_russia
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