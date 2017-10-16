Фото: misanec.ru
Житель села Усть-Кокса в Республике Алтай погиб в результате наезда на него автомобиля Toyota Corona, сообщили в МВД по региону.
ДТП случилось поздним вечером 14 октября, когда 64-летний водитель иномарки допустил наезд на 40-летнего пешехода на улице Советской.
"В результате ДТП пешеход с полученными травмами был госпитализирован в районную больницу, где 16 октября скончался", — отмечают в полиции.
В данный момент по факту трагедии проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Амик! почему про аварию в Благовещенском районе со смертельным исходом не пишите! 14 октября вечером по ул.Советской...
А здесь уже дром? Или всё-таки сайт хоть каких-то новостей?