Самыми востребованными специалистами на рынке труда в сентябре в России стали инженеры и специалисты по станкам в промышленности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные органов служб занятости.
Также стране требуются медики и квалифицированные рабочие.
Начало такой динамики сигнализирует о корректировке модели экономического развития, которая сместилась в область промышленности и трудовых ресурсов. До 2014 года в стране спрос фиксировался на продавцов и менеджеров по продажам.
Представители международных HR-компаний, работающих в России, тренд подтвердили.
Комментарии
Спрос то может и есть, да зарплаты нищенские.
вот потому и востребованные...что оплата результатов труда не соответствует затрат на этот труд..бегут туда,где соответствует..
Враньё ,самая востребованная профессия - охранник . А самое большое предложение - безработный .Каждый день закрываются всё новые предприятия ,а людей выбрасывают на улицу
дворники, охранники, таксисты..., вот кто всегда требуется
систему профтехобразования разрушили напрочь, а престиж рабочих профессий опустили ниже плинтуса Теперь специалистов ищут?