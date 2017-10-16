Самыми востребованными специалистами на рынке труда в сентябре в России стали инженеры и специалисты по станкам в промышленности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные органов служб занятости.

Также стране требуются медики и квалифицированные рабочие.

Начало такой динамики сигнализирует о корректировке модели экономического развития, которая сместилась в область промышленности и трудовых ресурсов. До 2014 года в стране спрос фиксировался на продавцов и менеджеров по продажам.

Представители международных HR-компаний, работающих в России, тренд подтвердили.