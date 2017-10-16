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Мировой суд в Мещанском районе Москвы в понедельник оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей. Причиной вынесения такого решения стал отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", — цитирует судью Юлию Данильчик "Интерфакс".

Взысканный штраф планируется направить в доход московского бюджета. Сама судебная история связана с тем, что летом этого года Федеральная служба безопасности направила запрос в лондонский офис Telegram. В запросе заявлялось о необходимости предоставления информации по шести телефонным номерам.

Отмечается, что ответа от Telegram по данному запросу не последовало. К слову, ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что готов прекратить бизнес в государствах, где оказывается давление на компанию.