Фото: trendir.org
Мировой суд в Мещанском районе Москвы в понедельник оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей. Причиной вынесения такого решения стал отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.
"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", — цитирует судью Юлию Данильчик "Интерфакс".
Взысканный штраф планируется направить в доход московского бюджета. Сама судебная история связана с тем, что летом этого года Федеральная служба безопасности направила запрос в лондонский офис Telegram. В запросе заявлялось о необходимости предоставления информации по шести телефонным номерам.
Отмечается, что ответа от Telegram по данному запросу не последовало. К слову, ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что готов прекратить бизнес в государствах, где оказывается давление на компанию.
Комментарии
Хм... а уплаты штрафа ждать также долго, как и передачи ключей?
Не уплатит штраф - заблокируют.
Пусть хоть заблокируются
Вацап и вибер не оштрафовали, а значит их заява "сообщения в этом чате защищены сквозным шифрованием" - гонево чистой воды.
В секретных чатах Телеграмм, шифрование осуществляется по принципу end-to-end (E2E). При этом ключи не хранятся на серверах и не могут быть кому-либо переданы. Это наши органы не удосужились прочитать?
Думаю, прекрасно они все понимают, поэтому и ставят задачу убрать Телеграмм из РФ
Я лично, как патриот, распечатываю всю свою переписку и отправляю в ФСБ ценным письмом с описью вложения. И плевать мне на Конституцию, где проклятые либералы и пьяный Ельцин записали гарантию тайны личной переписки.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предпримет определенные шаги, чтобы вернуть на родину уехавших за границу отечественных ученых. "Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся и реально может здесь эффективно работать, не всех подряд" (с)
вот мне интересно: ежли Дуров не передаст ключи, не оплатит штраф, да ещё и обойдёт блокировки, то что тогда предпримут, чтобы не потерять лицо?
Выразят беспокойство?
Или крайнюю озабоченность?
отключить этот интернет по всея России и делов то. Меньше бузы будет. Пусть пашут и не фиг им дурью заниматься. Страну поднимать с колен надо.Телевизер два канала оставить и вожжя там славить!
в общем, скачаю-ка я телеграм, убедили
16.10.2017 15:49
- гость -
рутрекер же "заблокировали", и телеграм также "заблокируют". И пофигу что все могут туда спокойно заходить, раз на бумаге, с гербовой печатью написано заблокировано, значит заблокировано, задача выполнена и Родина может спать спокойно
И что, есть такая статья - за отказ сотрудничества..., а скока гражданину РФ за подобное безобразие дадут?!
Взысканный штраф планируется направить в доход бюджета Москвы
А почему не Барнаула? меня это возмущает!