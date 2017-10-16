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Врачи Перинатального центра Алтайского края провели сложнейшую операцию и смогли спасти жизнь роженице со сложным диагнозом, сообщили в региональном Минздраве.
"Врачи, проведя сложнейшую операцию кесарево сечение при центральном предлежании с признаками врастания плаценты, смогли сохранить жизнь и здоровье мамы и малыша", — отмечают в краевом ведомстве.
В министерстве отмечают, что несколько лет назад диагноз "врастание плаценты" звучал не иначе как приговор. Однако за последние три года медицина в крае шагнула вперед. Так, за это время в КГБУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края" были успешно прооперированы 60 пациенток с врастанием плаценты. При этом у 24 из них полностью сохранена репродуктивная функция и возможность последующего материнства.
Выписавшаяся в конце сентября из медучреждения Елена Меркушева поблагодарила медиков.
"Плановое кесарево из-за сложности операции провели при общем наркозе. Приходя в себя, я очень боялась, что мои страшные опасения подтвердятся. Но все закончилось хорошо! Чувствую себя вполне здоровой мамой. Спасибо за жизнь, здоровье и радость материнства!" - отмечает благодарная горожанка.
Комментарии
Молодцы
Вообще-то для таких случаев их и понастроили.
Благодарность врачам большая.
Но хотелось бы задаться вопросом откуда такая патология берется, врастание плаценты, да еще аж у 60 женщин???
Благодарность врачам большая.
Но хотелось бы задаться вопросом откуда такая патология берется, врастание плаценты, да еще аж у 60 женщин???
А в каком центре - в старом, что на Попова, или в ДАРе?
Такая патология много откуда берется, чаще всего от ударов. Самый простой (потому что не криминальный, без мужниных побоев) случай, если во время беременности женщина, например, поскользнулась и упала, сильно ударившись при этом спиной. Может случиться выкидыш или преждевременные роды, а может произойти прирастание плаценты, и тогда беременность сохранится, но женщина рискует погибнуть в родах из-за жуткого кровотечения, потому что плацента не сможет отделиться и выйти самостоятельно. Так что, мужики - берегите своих беременных баб, водите под ручку и не обижайте!