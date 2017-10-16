Россияне с надеждой смотрят в будущее, но все-таки 41% полагает, что страну ждет ухудшение экономической обстановки, сообщает РИА "Новости" итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 31% опрошенных считает, что тяжелый период уже закончился, 21% опрошенных — что кризис наблюдается сейчас.
На основе этих данных рассчитали индекс социальных ожиданий, который дает представление о том, как граждане оценивают будущее страны. Он может принимать значение от -100 до 100 пунктов.
В этом году зафиксирована положительная динамика. В сентябре индекс оказался на отметке -31 пункт. В прошлом году он был на отметке -48 пунктов, в 2015 году -52 пункта.
Опрос проводился 27-29 сентября. Участие в нем по телефону приняли 1,8 тысячи респондентов.
Комментарии
Быть того не может! Ведь голосуют за жуликов и воров...
Значит 60 % улучшения.
Бося давече говорил, что экономика РФ на 10% растет я верю Босе