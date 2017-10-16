Как провести новую рабочую неделю, где отдохнуть и отвлечься от суеты будней: читайте наш культурный гид и планируйте свое расписание.

Понедельник

Погрузиться в атмосферу архаичных мотивов кельтов, язык современного джаза и потрясающую энергетику классического органа можно на концерте в филармонии "Сокровища кельтов", начало в 18:30. На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов – группа CLASSY JAZZ и органистка Анна Суслова.

Вторник

17 октября на барнаульской сцене клуба "Фараон" выступит группа Louna. Пришедших ждет атмосфера единодушия и безусловного рок-драйва, начало в 19:00.

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Среда

Московский театр "СТУДИЯ. project" покажет барнаульцам лучшие спектакли из своего репертуара, среди которых будет и история о нашем знаменитом земляке — "Шукшин: один день из сельской жизни". Посмотреть постановку можно будет на теАRTральной площадке "Спичка" в 18:30. По сюжету Василий Макарович вернется в родное село Сростки и за один день станет свидетелем и участником множества событий, которые выведут из равновесия не только жителей села, но и его самого.

Четверг

19 октября в МТА в 18:30 начнется показ спектакля "Гроза" по пьесе Александра Островского

А в театре музкомедии в 19:00 можно будет посмотреть творческий вечер Чулпан Хаматовой, который получил название "Пунктиром…"

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Среди киноновинок – фильм-катастрофа "Геошторм" о страшном будущем Земли, английский триллер "Голем" про серию таинственных убийств в страшном районе Лондона, французская картина "Двуличный любовник" – о том, что любовь зла, и ужасы "Дом призраков". Для детей на большой экран выйдет мультфильм "Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса".

Пятница

В конце рабочей недели отдохнуть от суеты можно будет на спектакле по рассказам первой русской юмористки начала XX века Надежды Тэффи "Чёртова закуска", начало в 18:30. В это же время в драме начнется спектакль по одноименной повести Александра Пушкина "Станционный смотритель". А в Российско-Немецком Доме в 19:00 состоится концерт команды из Екатеринбурга SAGE. Ребята исполняют этническую музыку, которая представляет собой переплетение русской традиции, горлового пения, битбокса, диджериду, калюки, хомуса и электронных эффектов.