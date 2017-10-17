Современные технологии становятся доступнее барнаульцам. Теперь сделать выбор между рутинным походом в магазин и свободным временем для любимого занятия гораздо проще. Для горожан работает интернет-магазин "Быстромаркет".

В названии сервиса отражены его главные преимущества – сделать покупки необходимых товаров здесь можно гораздо быстрее и удобнее, а его ассортимент не уступает традиционному супермаркету.

По словам учредителя компании Игоря Зинченко, идея создания магазина родилась более двух лет назад, ее реализация началась год назад, а заработал интернет-магазин в апреле 2017 года. "Мобильность в современном мире становится приоритетом для человека, а онлайн-покупки отражают эту тенденцию. И с каждым днем потребность в таком сервисе растет", — говорит Игорь Зинченко.

Для удобства покупателей весь ассортимент "Быстромаркета" разделен на 19 категорий. Буквально несколькими кликами покупатели этого магазина могут составить себе богатую продуктовую корзину, выбрать предметы интерьера в дом или сделать приобретения для дачного участка. Всего в ассортименте интернет-магазина более 20 тысяч товаров.

Ежедневно на сайт "Быстромаркета" заходят около 100 потенциальных покупателей. Персонал магазина, состоящий из десяти человек, обрабатывает порядка 20 заказов в день. Всего с начала работы было выполнено почти 450 заказов. Клиенты ценят низкие цены "Быстромаркета", высокое качество товаров и оперативную доставку до двери.

Темпы развития интернет-магазина позволяют его создателям говорить о перспективах расширения сети. И хотя уже сейчас доставку из "Быстромаркета" можно заказать не только по Барнаулу и пригороду, но и по России, в перспективе – создание представительств магазина в таких городах-миллионниках, как Новосибирск и Красноярск.

Если же говорить о ближайших планах, "Быстромаркет" намерен достойно показать себя на премии "Народный знак качества", которую проводит портал Amic.ru. Новость о том, что этот интернет-магазин представлен в номинации "Start Up года", его команда встретила с большим воодушевлением. И теперь приглашает своих покупателей активно участвовать в голосовании.